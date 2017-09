Peruda rok qrupunun əsasını qoyan katolik rahibələri dünya turnesinə çıxıblar.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda “Religion News Service” nəşri bildirib.

Rahibələrin qrupu “Siervas” adlanır. Yaxın vaxtlarda qrup Cənubi Kaliforniyada musiqi festivalında çıxış edib.

Coşqun konsert fəaliyyətinə baxmayaraq, qrupun iştirakçıları əvvəlki kimi monastırda yaşayırlar.

