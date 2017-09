Azərbaycanda məktəblərin birində qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aşağı sinif şagirdi müəlliməyə "nasist" salamı verib. Bundan qəzəblənən tədris işçisi məsələ barədə şagirdin gündəliyinə qeyd edərək onu valideyninə şikayət edib.

Ətraflı "Xəzər Xəbər"in hazırladığı sujetdə.

