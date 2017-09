Rusiyanın Volqoqrad şəhərindəki ticarət mərkəzlərindən biri partlayış təhlükəsi səbəbindən boşaldılıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarında binada partlayıcı qurğu quraşdırıldığı haqda anonim zəng daxil olub. 13 minə yaxın insan təxliyyə edilib.

Hazırda binanın ətrafı nəzarətə götürülüb.

