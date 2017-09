Proqnoz - Bakıda evlərin qiyməti bahalaşacaq

Oktyabr-noyabr aylarında Bakıda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin artacağı proqnozlaşdırılır.

"MBA Group" konsaltinq şirkətinin baş direktoru, daşınmaz əmlak sahəsində ekspert Nüsrət İbrahimov Metbuat.az-a deyib ki, sentyabr ayında qiymətlərdə stabilləşmə olur, ancaq oktyabr-noyabr aylarında artım olur.

O qeyd edib ki, bu baxımdan sentyabr ayının yekunu qiymət artımı ehtimal edilmir, ancaq oktyabr-noyabr aylarında danşınmaz əmlak bazarında 4 faizə yaxın qiymət artımının olacağı proqnozlaşdırılır.

N.İbrahimov əlavə edib ki, həm ilkin, həm də təkrar mənzil bazarında da qiymətlərin artacağı istisna deyil.

Ekspertin sözlərinə görə, avqust ayında ilkin mənzil bazarında qiymətlər 2 faiz azalıb, təkrar mənzil bazarında isə qiymətlər 1,65 faiz artıb.//Trend

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.