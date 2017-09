Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Meksikanın paytaxtı Mexiko ərazisində güclü zəlzələ qeydə alınıb.

"Report" "Bloomberg"ə istinadən xəəbər verir ki, ilkin məlumata görə, yeraltı təkanların maqnitudası 6,8 təşkil edib.

Zəlzələnin episentri Mexikonun şərqinə düşüb. Öz növbəsində bəzi kütləvi informasiya vasitələri maqnitudanın 7,4 olduğunu yazır.

Digər məlumatlar dəqiqləşdirilir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.