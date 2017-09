Tovuzda yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Lent.az-ın FHN-nin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, yanğın ümumi sahəsi 140 m2 olan birmərtəbəli 4 otaqlı evdə baş verib. Nəticədə evin dam örtüyü və 1 otağının yanar konstruksiyaları 90 m2 sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

