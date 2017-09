Meksikanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bütün binalar, restoranlar və digər obyektlərdə olan insanlar təxliyyə edilib. Küçələrə axışan əhali təşvişə düşüb. Bəzi küçələrdə güclü tıxaclar yaranıb.

Mexiko Beynəlxalq Hava Limanının da fəaliyyətini dayandırdığı bildirilir.

Pərviz

