Ötən gün Nyu-Yorkda, BMT-nin baş qərargahında rəsmi dövlət naharı təşkil olunub.

APA-nın xəbərinə görə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev naharda iştirak edib.

