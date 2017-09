Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Bakıda məhkəmə binasının önündə orta yaşlı kişi döyülərək xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qarşısında 1964-cü il təvəllüdlü Əzimov Telman Eldar oğlu tanımadığı şəxslə əlbəyaxa mübahisə edib. Sonda T.Əzimov döyülüb. O, üz və baş nahiyələrindən sınıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.