Maduro Trampı "yeni Hitler" adlandırıb

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bildirib ki, onun amerikalı həmkarı Donald Tramp beynəlxalq siyasətdə "yeni Hitler"dir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "EFE Noticias" məlumat yayıb.

"Beynəlxalq siyasətdə yeni Adolf Hitler, özünü dünyanın sahibi hesab edən Donald Trampın arqessiv nitqi Venesuela xalqına qarşı yönəlib, lakin heç kim bizi hədələyə bilməz", — deyə Maduro bildirib.

Amerika lideri BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında çıxışı zamanı insanların aclıq çəkdiyi və demokratik institutların məhv olduğu Venesuelada baş verən hadisələri qəbuledilməz sayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.