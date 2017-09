Moskvanın “Sadovod” bazarında qətl törədilib, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən iki şəxs barəsində axtarış elan edilib.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, insident Moskvanın Verxniye polya küçəsində qeydə alınıb.

Cinayətin təfərrüatları, ölən şəxsin milliyyəti və şəxsiyyəti barədə məlumat verilmir.

