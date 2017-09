Xızıda 350 ədəd partlamamış hərbi sursat tapıldı

Xızı rayonu ərazisində yerləşən Müdafiə Nazirliyin N saylı hərbi hissəsinin sursat anbarında baş vermiş partlayışla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA), Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinın birgə keçirdiyi təmizləmə əməliyyatları barədə məlumat yayılıb.

ANAMA-dan Lent.az-a daxil olan məlumata əsasən, sentyabrın 19-da partlayış baş vermiş hərbi hissənin ətrafına baxış keçirilib, 350 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 71 ədəd partlamış-yanmış mərmi qalıqları və 1342 kq yandırma aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 499,000 kv.m (49.90 ha) ərazi yoxlanılıb.

Məlumata görə, 24 gün ərzində 6 958 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 3 665 ədəd partlamış-yanmış sursat qalıqları və 10 818 kq yandırma aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 36 827 738 kv.m (3 682.77 ha) ərazi yoxlanılıb.

