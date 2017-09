Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Meksikanın paytaxtı Mexikoda zəlzələ zamanı məktəb binasının uçması nəticəsində 22 uşaq və 2 böyük insan dünyasını dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Noticieros Television" telekanalı məlumat yayıb.

"Colegio Rebsamen"in uçması nəticəsində 22 uşaq və 2 böyük dünyasını dəyişib", — deyə telekanalın "Twitter" səhifəsində məlumat verilib.

Çərşənbə axşamı baş verən zəlzələnin gücü 7,1 maqnituda olub.



