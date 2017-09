Biləsuvar rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb.

Qəza minik və yük maşınlarının toqquşması nəticəsində baş verib. (report)

