Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı dünyasını dəyişib.

“Report” xəbər verir ki, komitənin Kadrlar şöbəsinin baş məsləhətçisi Yasəmən Muradova vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!



