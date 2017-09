Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Salyanda 4 nəfərin ölümünə səbəb olan hadisə ilə bağlı məlumat yayıb.

"Report"un xəbərinə görə, məlumatda bildirilib ki, sentyabrın 19-da saat 20 radələrində Salyan rayonunun Sarvan kəndi ərazisində Saatlı rayon sakini Babək Hüseynovun idarə etdiyi “VAZ-2106” və Cəlilabad rayon sakini Zakir Əliyevin idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə B.Hüseynovun sərnişinləri - Salyan rayon sakinləri Arzu Əhmədova, Gilas Əhmədova, Sevinc Baxşıyeva və Vəfa Əhmədova hadisə yerində ölüb, özü, habelə Z.Əliyev və 3 sərnişini xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Salyan Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.



