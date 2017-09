Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Abşeronda mağazalardan ümumilikdə 1041 manat dəyərində oyuncaq oğurlanılıb.

"Report"un DİN-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində cari il iyul ayının 27-də rayon ərazisindəki mağazalardan birindən 41 manat və 1000 manat dəyərində oyuncaq oğurlamaqda şübhəli bilinən Vurğun Həsənov və Orxan Hacıyev tutulubar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.