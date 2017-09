Bir müddət öncə sevgili olmaları barədə xəbərlər yayılan aktyor Murad İsmayıl və aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli tədbirlərin birində görüntülənib.

Publika.az xəbər verir ki, məclislərə birlikdə və əl-ələ gedən cütlük bu dəfə qala gecəsində üzə çıxıb.

Murad və Ülviyyə selfi çəkərkən fotoqrafımızın obyektivinə tuş gəlib.

Qeyd edək ki, hər iki sənətçi Atv telekanalında yayımlanan “Vicdan haqqı” serialında bacı və qardaş obrazını oynayırlar.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

Pərviz Hüseyn

