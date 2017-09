Azərbaycanlı müğənni Afaq Aslan özünü aktrisa kimi də sınamaq qərarına gəlib.

Lent.az-a açıqlama verən ifaçı bildirib ki, “ARB” telekanalında yayımlanan “Yataqxana” serialında rol alıb:

“Mən etdiyim hər bir işdən zövq alıram. Bu təklif gələndə məmnuniyyətlə qəbul etdim. Aktrisalıq da incəsənətin bir qoludur. Rejissoru İlham Yaşaroğlunun olduğu bu serialda mən əsas rolda tələbələrin həsrətlə baxdığı seksual müəllimə obrazını canlandırıram. Mənim olduğum seriya oktyabrın 1-dən yayımlanacaq”.

