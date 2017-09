Sürücülər NARAZIDIR! - Cərimələr sistemə niyə yüklənmir?

Bu gün yol-hərəkət qaydalarını pozan bəzi sürücülər cərimələrini ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Buna səbəb cərimə ilə bağlı elektron protokolların sistemə gec yerləşdirilməsidir.

Maraqlıdır, polisin səhlənkarlığı ilə bağlı gec ödənilən cərimələrə görə sürücü təqsirkar bilinirmi?

Metbuat.az-a məsələ ilə bağlı açıqlama verən nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynov bildirir ki, qanunun tələbinə görə, elektron protokol dərhal tərtib olunmalı, mərkəz informasiya sisteminə yerləşdirilməli və dərhal sistemə düşməlidir:

“Qanun qüvvəyə minəndən 1 ay müddətində cərimə ödənilməlidir. Sürücü sözügedən cəriməni ilk 5 gün ərzində ödəyərsə, 10% güzəştdən istifadə edə bilər. Bir aydan gec ödənilərsə, növbəti bir ay müddətində hər gün cərimənin üzərinə 1% gələcək. Cərimə 2 aydan çox gecikdirildiyi zaman avtomobilin saxlanılması haqqında qərar çıxarılır. 3 aydan çox gecikdirildiyi zaman isə sürücünün sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilir”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ



