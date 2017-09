Erməni deputatlar Bakıya sabah gələcək

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Ermənistan Parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Armen Aşotyan və deputat Mane Tandilyan sabah Bakıya gəlmək niyyətindədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Armen Aşotyan "Facebook" səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, onlar sentyabrın 22-də Bakıda keçiriləcək Euronest Parlament Assambleyasının (PA) təşkil etdiyi forum çərçivəsində “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramı ölkələrində gender bərabərliyi məsələlərinin müzakirəsində iştirak edəcəklər.

Xatırladaq ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Bakıda keçirilən bu tədbirdə iştirak etmək üçün dəvət almışdı.

Milli Məclisin Mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, erməni deputatların adları iclas iştirakçılarının siyahısında var, lakin onların tədbirə qatılıb-qatılmayacaqları barədə dəqiq məlumat yoxdur.



