Ölkədə İNFLYASİYA ola bilər - Yeni əsginaslar çıxarsa...

Azərbaycan Mərkəzi Bankı gələcəkdə 200 manat dəyərində əsginasların buraxıla biləcəyini istisna etmir. Bunu Mərkəzi Bank sədrinin birinci müavini Alim Quliyev deyib.

İqtisadçı Natiq Cəfərli isə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirir ki, yüksək nominallı əsginaslar dövriyyədə çox olarsa, bir o qədər çox manat kütləsi arta bilər. Manat kütləsinin artması isə həm inflyasiya, həm də milli valyutamızın ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər:

“İndi dövriyədəki pul kütləsində 50 və 100 manat dəyərində əsginaslar üstünlük təşkil edir. Bu, əslində anormallıqdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə nəğd pul dövriyyəsi çox azdır. Üstəlik, onların nağd dövriyyədə 1, 5, maksimum 20-lik əsginaslar üstünlük təşkil edir. Bizdə isə əhali nağdsız dövriyyəyə öyrəşməyib. Ona görə, həm yığım, həm də alış-veriş vasitəsi kimi iri əsginaslardan istifadə olunur. Bu da anormallığa səbəb olur. Gələcəkdə 200 və 500 manat dəyərində əsginasların buraxılması məsələsi gündəmə gəlsə, bu, inflyasiyanı sürətləndirən, manatın məzənnəsinə təsir edən amillərdən birinə çevrilə bilər. Hazırda bu əsginasların nə vaxt dövriyyəyə buraxalıcağı bilinmir. Düşünürəm ki, gələn il dövlət büdcəsində problem yaşanarsa, manatın kütləsini artırmaqla həll etməyə çalışacaqlar”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ



