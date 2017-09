"Eldar Mahmudovun bizdən nə istəyirdi?!"- intihar edən polkovnikin qardaşı

Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə və 2014-cü ildə “Azərsu” ASC-də iqtisadçı vəzifəsində işləmiş Mətləb Mustafayevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə davam etdirilib.

Lent.az-ın məlumatına görə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Bakı Hərbi Məhkəməsindən ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) antiterror mərkəzinin rəisi, general-mayor Elçin Quliyev və digər əməkdaşı, polkovnik-leytenant Azər Mehdiyevin cinayət işinin materialları tələb olunub.

Hakim bildirib ki, həmin cinayət işində M.Mustafayevə aid olan şahidlərin ifadələri Bakı Hərbi Məhkəməsindən alınıb və hazırkı işə əlavə olunub.

Daha sonra M.Mustafayevin vəkili Adəm Məmmədov qeyd edib ki, müvəkkilinin əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Onun sözlərinə görə, M.Mustafayevin MTN-in Antiterror Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilməsi qabaqcadan qurulmuş oyundur.

Daha sonra çıxış edən Mətləb Mustafayev bildirib ki, 2014-cü ildə MTN-də işləyən kiçik qardaşı Malik Mustafayevlə birgə nazirliyə gedib: “Həmin vaxt qardaşım bildirdi ki, nazir Eldar Mahmudov məni yanına çağırır. Çünki Eldar Mahmudov qardaşımdan məni soruşmuşdu. Mənim Kərəm Həsənovla niyə yola getmədiyimi, işdən qanunsuz çıxarılmağım barədə Xətai rayon Məhkəməsinə, “Xalq”, “Respublika” və “Azərbaycan” qəzetlərinə müraciət etməyimi irad tutub. Mənim nazirliyə gəlməyimi istəmişdi. Maliklə gəldim, məni Elçin Quliyev və İlqar Əliyev qəbul elədi”.

Mətləb Mustafayev qeyd edib ki, 2014-cü il sentyabrın 11-də Antiterror Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilib: “Grülən əməliyyatlara əsas rəhbərliyi İlqar Əliyev edib. Sentyabrın 10-da Eldar Mahmudov daxili rabitə telefonu vasitəsi ilə Elçin Quliyevə zəng edib bildirib ki, Mətləb Mustafayevin evində tapança olması barədə əməliyyat məlumatı var. Bundan bir həftə sonra nazir yenə də eyni qayda vasitəsi ilə Elçin Quliyevə bacımın evində silah olması barədə əməliyyat məlumatının daxil olduğunu bildirib. Bütün bunları məhkəmədə Azər Mehdiyev açıqlayıb”.

MTN işində zərərçəkən çıxışında nazir mavinləri olmuş Hilal Əsədova, Əli Şəfiyevə və Elçin Əliyevə, həmçinin, idarə rəisləri olmuş – Əlimusa Əliyevə, Məzahir Yaqubova, Nəciməddin Həmidova, Pərviz Səfərova, Mövlan Şıxəliyevə müraciət edib: “Bu şəxslərdən soruşmaq istəyirəm ki, nə səbəbdən nazir Eldar Mahmudovun qanunsuz hərəkətlərinə “dayan” deməyə cürət etməyiblər? Eldar Mahmudov məndən və qardaşımdan nə istəyib? Ona Cəbrayıl rayonu işğal olunan zaman oradan gətirdiyimiz iki dəst yorğan-döşək lazim idi? İstəyərdi, ona verərdik. Fikirləşərdik ki, həmin yorğan-döşəyimizdə işğal altında olan kəndimizdə qalıb. Nazir Eldar Mahmudovun biz iki qardaşa qarşı bu qədər müsibətlər etməkdə məqsədi nə olub?”.

Məhkəmə oktyabrın 4-də davam edəcək.

Qeyd edək ki, M.Mustafayev 2014-cü ilin sentyabrında MTN-in keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilib. Həmin dövrdə MTN-in məhkəməyə göndərdiyi ittihamdan məlum olur ki, M.Mustafayev istintaqa məlum olmayan vaxtda və mənbədən qanunsuz olaraq odlu silah əldə etməkdə təqsirləndirilib.

Ona Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci (qanunsuz silah saxlama) maddəsi ilə ittiham verilib və 2015-ci il aprelin 24-də Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvəsində saxlayaraq, şikayəti təmin etməyib.

Müdafiə tərəfinin kassasiya şikayətinə Ali Məhkəməsinin hakimi Gülzar Rzayevanın sədrliyi ilə baxılıb, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv olunub. M.Mustafayev apellyasiya şikayətində günahsız olduğunu, MTN-in antiterror mərkəzinin rəisi, general-mayor Elçin Quliyev və digər əməkdaşları tərəfindən şərlənərək həbs edildiyini qeyd edib. O, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib.

Xatırladaq ki, M.Mustafayevin MTN-də 31 il xidmət etmiş qardaşı, polkovnik Malik Mustafayev onun həbsindən bir neçə gün sonra özünü asaraq intihar edib.

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv ediləndən sonra nazirliyin Antiterror Mərkəzinin sabiq rəis müavini, polkovnik İlqar Əliyev həbs edilib. O, 2015-ci il dekabrın 20-də saxlanıldığı Bakı İstintaq təcridxanasında özünü asaraq intihar edib.

İ.Əliyev intihar edəndən sonra Elçin Quliyev də həbs edilib. Hazırda E.Quliyev və onun işçisi Azər Mehdiyevin cinayət işi Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilir.

E.Quliyevin cinayət işində Mətləb Mustafayev və Malik Mustafayev zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıblar.

