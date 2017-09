Atatürk Hava Limanında bomba həyəcanı - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Hava Limanında sahibsiz çanta təşvişə səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Atatürk Hava Limanının Daxili Terminalında giriş mərtəbəsinin terminalının kənarında şübhəli çanta qorxu yaradıb. Hadisə yerinə gələn polis təhlükəsizlik zolağı çəkərək, bölgədə tədbirlərə başlayıb.

Bombanı zərərsizləşdirmək üzrə çalışan mütəxəssislər hadisə yerinə gələrək yoxlama aparıblar. Ancaq şübhəli çantada təhlükəli heç nəyə rast gəlinməyib.

Günay Elşadqızı \ METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.