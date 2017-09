Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ "Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında status-kvonu dəyişilməz saxlaması üçün əlindən gələni edir və danışıqlardan yayınır".

"Report"un verdiyi xəbərə görə, bunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib.



