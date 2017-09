2019-cu ilidə UEFA Super Kubokuna ev sahibliyi edəcək şəhər və stadion müəyyənləşib.

Fanat.Az xəbər verir ki, bu barədə bu gün İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən 2019-u ildə UEFA Super Kubokuna İstanbuldakı "Vodafone Park" ev sahibliyi edəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə "Vodafone Park"ı Avropa Liqasının finalı üçün də namizəd göstərmişdi.

Fanat.Az

