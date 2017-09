Acun Ilıcalı ilə Şeyma Subaşının toyunda iştirak edən dostları Murad Boz və Aslı Enver də olub.

Publika.az xəbər verir ki, ulduz cütlük romantik dəqiqələrini instaqramda paylaşıb. Bir müddət ayrılıq xəbərləri ilə gündəmdə qalan Muradla Aslının rəqsi diqqət çəkib.

Murad Boz paylaşdığı videoda sinəsinə qırmız rəngli ürək işarəsi qoyaraq aktrisaya olan sevgisini bir daha elan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.