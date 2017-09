"Neftçi”nin heyətində Mehman Məsimov dubla imza atıb.

Binə qəsəbə stadionunda baş tutmuş görüşdə paytaxt təmsilçisinin digər qolunu isə Fariz Qasımov vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.