Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti dəfə İraqın şimalındakı kürd muxtariyyətinin referendum keçirmək qərarına diqqət çəkib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, bölgədə yeni bir dövlətin qurulması yeni münaqişə və ixtilaflara səbəb ola bilər.

Buna imkan verməyəcəklərini deyən Türkiyə prezidenti, kürd regional administrasiyanın hazırda malik oduğu imkanlardan da məhrum ola biləcəyini diqqətə çatdırıb.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.