"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” açıq müsabiqə elan edib

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC ftoroplast və tekstolitlər, paralon, dermantin və müxtəlif parçalar, mebel aksessuarlarının alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edib.

"Report"un dövri mətbuata istinadən verdiyi məlumata görə, müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.acsc.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət sentyabrın 27-si saat 18:00-dəkdir.

Sənədlər Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 152 (”Çinar plaza” 24-cü mərtəbə.) ünvanına təqdim edilməlidirlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.