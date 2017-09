SÖZDƏN ƏMƏLƏ KEÇƏNLƏR: artıq kilolardan azad olmanın 20 İNANILMAZ NÜMUNƏSİ

“Sabahdan pəhrizə otururam”, “sabahdan qamətimə əl gəzdirəcəyəm” - güzgünün qarşısında özünə söz verib əməl etməyənlərlə hər addımda qarşılaşırıq. Amma əsl qəhrəmanlar var ki, sözdən əmələ keçiblər.

Publika.az aşağıdakı icmalda müdhiş iradə sərgiləyərək arıqlamağı bacaran 20 nümunəni təqdim edir.

1. 9 ay ərzində Keyt 55 kiloqram artıq çəkini ataraq, gözəl qamətin sahibi oldu

2. Artıq 104 kiloqramdan azad olan Kortninin səbrinə heyran olmamaq əldə deyil

3. Aktiv həyat tərzi, pəhriz tamamilə tanınmaz cavan insana çevrilməyə kömək edir

4. Böyük dəyişikliklər - əvvəl və sonra

5. Yorucu və sərt pəhrizlərə dözmək yaxşı mənada möcüzələrə gətirib çıxarır

6. İkilikdə istənilən maneələri dəf etmək olur

7. 1 il ərzində 77 kiloqram artıq çəkini ata bildi

8. Ona inanmayan ərinə söz vermişdi ki, bu mümkündür!

9. Bax bu başqa məsələ...

10. Sevgi möcüzələr yaradır: oğlan aşiq oldu, “fast-fud”u atdı və budur nəticə

11. Rekord kilo atılması - 340 kiloqram!

12. Hamıdan güclü olmaq arzusu, həm bədənin, həm də ürəyin mükəmməlliyinə gətirib çıxardı

13. Alkoqoldan imtina etdi, 68 kiloqram artıq çəkidən azad oldu

14. Qız 154 kiloqramdan 54 kiloqrama qədər arıqladı

15. Baxın, yalnız 1 il əziyyət çəkdi, nəticəyə dəydi

16. Əsas özünü toparlayıb, sözdən əmələ keçməkdir

17. Dedi və etdi: 72 kiloqram!

18. Nəticə özü danışır…

19. Qaməti üzərində 1 il mübarizədən sonra…

20. Ruhdan düşmək olmaz - mübarizənin nəticəsi göz qabağındadır.

Zaur H.

