Bank işçilərinə əsəbləşdi - Binaya od vurdu

Avstraliyada bankdakı hesabından pul çıxartmaq üçün müraciət edən müştərinin saatlarla gözlədilməsi az qala faciəylə nəticələnəcəkdi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, əsəblərinə hakim ola bilməyən gənc, bank işçilərinin laqeyd münasibətinə qəzəblənərək binanı yandırmağa çalışıb. O, yanacaqdoldurma məntəqəsindən aldığı benzini bankın içinə axıdaraq, od vurub.

Bankdakı insanlar dərhal qaçaraq canlarını qurtarmağa müvəffəq olsalar da gəncin özü yanıb. Hazırda xəstəxanada olan şəxsin səhhəti normaldır.

Sübhan / METBUAT.az

