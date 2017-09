Hindistanda dünyaya gələn qeyri-adi uşaq görənləri heyrətə gətirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, anadan olduqdan sonra cəmi 1 saat yaşayan körpə iki üzlüdür. Onun başının hər iki tərəfində üzü var. 4 əli, 4 ayağı və iki üzü olan körpənin 1 başı var. Həkimlərin araşdırmasından sonra sözügedən körpənin siam əkizi olduğu dəqiqləşib. Körpələr ana bətnində bir-birlərinə birləşdiyi üçün onlar bir uşaq kimi görsənir.



Sübhan / METBUAT.az

