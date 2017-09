Abadi - Referendum birdəfəlik ləğv edilməlidir

İraqın baş naziri Heydər Əl Abadi növbəti dəfə regional hökumətin referendum planları barədə danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, referendum təxirə salınmamamalıdır, birdəfəlik ləğv edilməlidir. Əks təqdirdə bunun ciddi fəsadları olacağını deyən Abadi, istənilən ssenariya qarşı İraq ordusunun tam hazır vəziyyətə gətirildiyini qeyd edib:

"Bu ölkənin baş naziri onu da qeyd edib ki, şimalda yalnız kürdlər yaşamır. Burada qeyri millətlər də var ki, onlar referendumun keçirilməsinə razı deyillər".

Sübhan / METBUAT.az

