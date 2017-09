Almaniyada qeyri-adi oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, cinayətkarların bu dəfəki hədəfi polis binası olub. Berlindəki polis məntəqələrindən birinə soxulan oğrular, dəyərli əşyaları və antik medalları aparıblar. Oğurlanan əşyalar arasında sözügedən polis idarəsinin 100 illik xidmətləri boyunca qazandığı medallar və təltifləri də var.

Soyğunçuların tapılması istiqamətində axtarışlar davam edir.

Sübhan / METBUAT.az

