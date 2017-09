9 aylıq hamilə olmasına heç kim inanmır - FOTOLAR

Amerikalı model Sara Steyc 9 aylıq hamilə olmasına baxmayaraq, öz bədən quruluşu ilə görənləri təəccübləndirir.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, sosial şəbəkədə fotolarını paylaşan 33 yaşlı modelin bir neçə gün sonra doğuşa girəcəyinə heç kim inanmır.



Sara xüsusi pəhriz saxladığını və hamilə olmasına baxmayaraq hər gün idmanla məşğul olduğunu qeyd edib.



Xatırladaq ki, bu, Saranın ikinci hamiləliyidir. O, hazırda 2 yaşı olan oğluna hamilə ikən də ideal bədən quruluşu ilə gündəm olmuşdu.

