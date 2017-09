2018/2019 mövsümündə Avropa Liqasının finalı Bakı Olimpiya Stadionunda (BOS) keçiriləcək.

Metbuat.az-ın "Marca"ya istinadən yaydığı xəbərə görə, bu barədə qərar UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul olunub.

Çempionlar Liqasının finalı isə Madriddəki "Metropolitano" stadionunda olacaq.

Qeyd edək ki, təməli 6 iyun 2011-ci ildə qoyulmuş BOS-un açılış mərasimi 2015-ci il martın 6-da keçirilib. UEFA-ya göndərilmiş sifariş ərizəsində stadionun tamaşaçı tutumu 70055 nəfər göstərilib.//Qol.az

