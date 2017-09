Prezident BMT-də ASAN Xidmət barəsində danışdı

Bu gün Azərbaycan nəinki sənaye və kənd təsərrüfatı, o cümlədən əqli məhsullarını ixrac edir. Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – ASAN Xidmət ictimai münasibətlərin və xidmətlərin müasir modelidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışındakı nitqində söyləyib.

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, eyni yerdə 251 xidmətin göstərilməsi, tam şəffaflıq, korrupsiya və rüşvətxorluğun sıfıra endirilməsi ASAN Xidməti bir çox ölkələr üçün cəlbedici edib. Sırf Azərbaycan brendi olan ASAN Xidmət yaradıldığı gündən ötən 5 il ərzində 5 milyon insana 1 milyon 600 min xidmət göstərib. Müraciətlərin ümumi sayı 17 milyona çatıb. ASAN Xidmətin ictimaiyyət tərəfindən bəyənilməsi 98 faiz təşkil edir.

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 2015-ci ildə dövlət xidmətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilməsinə, təkmilləşməyə verdiyi töhfəsinə və yaradıcı olmağına görə ASAN BMT-nin Dövlət Xidməti Mükafatına layiq görülüb.

