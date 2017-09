Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ ABŞ-da məktəbdə atışma olub. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə CBS məlumat yayıb. Hadisə İllinois ştatında baş verib.



