Bermud üçbucağında yeni ada peyda oldu - Alimlər heyrət içindədir

ABŞ-ın Mayami şəhərinin cənubundakı “Bermud üçbucağı”nın yerləşdiyi bölgədə qəfil ada peydə olub.

Publika.az bildirir ki, həmin adanın mövcudluğu barədə əvvəllər məlumat olmayıb. Alimlərin sözlərinə görə, adanın uzunluğu 1600 km, eni isə 120 metrdir. Quru sahəsinin qəfil ortaya çıxmasıyla bağlı araşdırmalar davam edir. Elm adamları hadisənin səbəbləri barədə fikir irəli sürməyə çətinlik çəkir.

Qeyd edək ki, “Bermud üçbucağı”nın sirri hələlik qaranlıq qalır. Bu günə kimə bölgədə 200 nəqliyyat vasitəsi yoxa çıxıb. 8127 nəfər itkin düşüb. (metbuat.az)

