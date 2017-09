Azərbaycan əhalisi elektrik enerjisi üçün ön ödəmə SMART-kartlarının balansını "MilliÖn" terminalları vasitəsilə yükləmək imkanı əldə edib.

Publika.az bildirir ki, SMART-kartları hələlik Gəncə, İsmayıllı, Sumqayıt və Abşeron yarımadasındakı terminallarda yükləmək mümkün olacaq.

Yaxın zamanlarda Gəncədə SMART-kart yükləmə funksiyalı "MilliÖn" terminallarının sayı artırılacaq. Bundan başqa, gələn həftə yeni funksiya Mingəçevir, Bərdə və Şəmkirdəki terminallarda işə salınacaq.

