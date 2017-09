Odessanın vitse-meri uşaq düşərgəsindəki yanğına görə vəzifəsindən istefa verib

Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Odessanın vitse-meri Zinaida Çvirinko "Viktoriya" uşaq düşərgəsində baş vermiş, üç uşağın ölümü ilə nəticələnmiş yanğına görə vəzifəsindən istefa verib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Dumskaya" xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, Odessanın rəhbəri Gennadi Truxanov Çvirinkonun istefaya getməsi barədə sərəncamı imzalayıb. Çvirinko bununla bağlı ərizəsini sentyabrın 19-da yazıb. Onu öz xahişi əsasında işdən azad ediblər.

Nəşr qeyd edib ki, Çvirinkonun vəzifəsindən gedişi uşaq düşərgəsindəki yanğınla bağlıdır.



