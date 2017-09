İlin sonunadək daha 3 “HTC” smartfonu buraxılacaq

"HTC" şirkəti 2017-ci ilin sonunadək "HTC Ocean Master", "Ocean Harmony" və "Ocean Lite" kod adı ilə daha üç smartfon modeli buraxmağı planlaşdırır.

Publika.az "ICTnews"a istinadən bildirir ki, "Ocean Master" və "Ocean Lite" modellərinin nümayişi noyabra, "Ocean Harmony" smartfonunun isə dekabra nəzərdə tutulur. Bundan başqa, modellərin texniki xüsusiyyətləri məlumdur.

Məlumata görə, "Ocean Master" smartfonu 6 düym diaqonallı ekran, 12 və 4 meqapikselli kamera, 4 və ya 6 giqabaytlıq operativ və 64 yaxud 128 giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaş tutumu ilə təchiz ediləcək.

"Ocean Lite" 5,2 düym diaqonallı displey, 4 giqabaytlıq operativ və 64 giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaşa malik olacaq.

"Ocean Harmony" isə 6 düym diaqonallı ekran, 4 giqabaytlıq operativ və 64 giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaşla təchiz ediləcək.

