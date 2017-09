Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Meksikada baş vermiş zəlzələ qurbanlarının sayı 230 nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TASS" məlumat yayıb.



