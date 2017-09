Meksikada zəlzələ qurbanlarının sayı 230-a çatdı

Meksikada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 230 nəfərə çatıb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Qüvvələrinin Milli Koordinatoru Luis Felipe Puente özünün “Tvitter”ində yazıb.

“Paytaxt Mexikoda ölənlərin sayı 100-ə çatıb. Təbii fəlakət qurbanların ümumi sayı 230 nəfərdir”, Peunte qeyd edib.

Sentyabrın 19-da Meksikada 7,1 bal gücündə zəlzələ olub. Son iki sutka ərzində ölkə ərazisində 10-dan çox yeraltı təkan qeydə alınıb. Təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin xatirəsinə ölkədə 3 günlük matəm elan edib.

