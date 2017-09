Tayvanda atışma olub: ölən və yaralananlar var

Bakı. 21 senyabr. REPORT.AZ/ Tayvanın Sinbey şəhərində baş vermiş atışma zamanı 1 nəfər öldürülüb, daha 5 nəfər yaralanıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sinxua" agentliyi xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, hadisə təntənəli mərasimin keçirildiyi məbəddə baş verib. Məbədə gözlənilmədən daxil olan silahlı şəxs 6 nəfəri güllələyib.

Yaralananlardan 2-nin vəziyyəti ağırdır. Onlardan biri sonradan ölüb.

Polisin məlumatına görə, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Çen silahı ilə birlikdə hüquq-mühafizə orqanlarına könüllü təslim olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.