"Real" baş məşqçisi Zinəddin Zidanla yeni müqavilə imzalayıb.

Publika.az bildirir ki, bu barədə fransalı mütəxəssisin özü məlumat verib: "Müqavilənin müddətini artırmışıq. Ancaq bu, mənim üçün önəmli deyil".

"Real"ın yaxın günlərdə bu barədə açıqlama yayacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Z.Zidanın Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsi bu mövsümün sonu başa çatırdı.

