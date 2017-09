Çexiya kubokunda 1/16 final mərhələsinin oyunları keçirilib.

Lent.az-ın “qol.az”a istinadən məlumatına görə, milli komandamızın qapıçısı Kamran Ağayevin çıxış etdiyi “Mlada Boleslav” öz meydanında “Pribram”la qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Matça start heyətində başlayan Kamran 90 dəqiqə meydanda olub.

