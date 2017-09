Sentyabrın 20-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri başa çatıb.



Publika.az Azərtac-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 72-ci sessiyasında iştirak ediblər.

