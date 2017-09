Tillerson: "İran Yaxın Şərqdə sabitliyə təhdid törədir"

Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ İran nüvə proqramına dair "altılıq" ölkələri ilə razılaşma imzalamasına baxmayaraq Yaxın Şərqdə sabitliyə təhdid olaraq qalıb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson bildirib.

"Təəssüflər olsun ki, İranla razılaşma imzalanandan sonra biz sabit və sülh içində olan regiondan başqa hər şey gördük", - deyə o bildirib.

Dövlət katibinin qənaətincə, razılaşmanın nəticələrinin gözləntiləri regiona sülh və sabitlik gətirməlidir.



